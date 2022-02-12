На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 1 897 людей

На Прикарпатті упродовж 11 лютого проти COVID-19 медики щепили 1 897 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За добу в області першою дозою лікарі вакцинували 774 прикарпатців, другою — 868, додатковою — двох. Усього першою дозою медики щепили 445 748 жителів, другою дозою вакцинували 412 169 людей, додатковою — 195.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за добу імунізувалися 253 прикарпатці. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 6 732 людей.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 425 дітей до 18 років, другою дозою — 1 843.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 30,08% жителів області, однією дозою — 32,53%.

Читайте також: Пункти та центри масової вакцинації на Івано-Франківщині: коли та де можна щепитися

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (43,1% тих, хто отримав першу дозу, та 45,3% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 24,7%, другою дозою — 21,4%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,3% — другою) і CoronaVac (23,1% і 23,0% відповідно).

Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 70,3%.

91,4% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини