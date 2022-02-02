Упродовж січня 2022 року 174 жителі Івано-Франківської громади, які хворіли на COVID-19, подали звернення на отримання виплати з міського бюджету. Про це у коментарі Суспільному розповів директор департаменту соціальної політики міськради Василь Семанюк.

З його слів, суму допомоги для людини індивідуально визначає комісія, до якої входять представники виконавчого комітету та медики.

"Може бути 500 грн, а може — 5 000 грн. Насамперед це залежить від медичної складової. Ті, хто перебував у лікарнях, на кисні відповідно отримають більші суми. Це медики визначають. Деякі ліки хворим давали безкоштовно. Тому вже виходячи з цього, кожне конкретне звернення розглядаємо, дивимося на медичні показники", — розповів Василь Семанюк.

Директор департаменту соціальної політики каже, подати заяву на отримання допомоги можуть батьки, дитина яких хворіла на COVID-19.

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Заяву на фінансову допомогу жителі Івано-Франківської громади можуть написати у відділі звернень міської ради. За словами начальниці відділу Наталії Шологон, для цього потрібно підготувати пакет документів.

"Людина подає заяву на ім’я міського голови та копії документів. Потрібна перша і друга сторінки паспорта, і сьома, й восьма, де є прописка, ідентифікаційний код і реквізит рахунку. Також вона додає медичну довідку. Звернення розглядають упродовж місяця, трохи є у нас затримка. Через велику кількість хворих у нас є великий потік", — розповідає Наталія Шологон.

Фото: Суспільне Карпати

Пенсіонер Мирослав Когутяк написав заяву на отримання матеріальної допомоги. Чоловік розповідає, хворів на коронавірус разом з дружиною. Перебіг недуги в обох був середньої важкості. Франківець каже, хоче отримати компенсацію, адже на лікування витратив більш ніж половину пенсії.

"Хворіли два місяці тому. 2 лютого мені зателефонувала лікарка і сказала, що я можу звернутися по допомогу. Пішло дуже багато грошей на лікування, а ми обоє — пенсіонери. Ми витратили на антибіотики 2 тис. грн", — каже Мирослав Когутяк.

Що відомо

Впродовж 2021 року жителям, які хворіли на COVID-19, виплатили понад 18 млн грн. За словами Василя Семанюка, фінансову допомогу отримали 7 тис. людей. З них — 800 медиків та 900 освітян.

7 вересня 2021 року на оперативній нараді міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків сказав, щоб при визначенні розміру виплати жителям, які перехворіли на COVID-19, враховували факт їхньої вакцинації.

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