На Прикарпатті є дев’ять центрів масової вакцинації, у яких можна щепитися проти COVID-19. Вісім з них працюють з 10:00 до 16:00. В "Епіцентрі" на вулиці Івасюка, 17 в Івано-Франківську можна імунізуватися з 10:00 до 20:00.

Адреси центрів:

м. Івано-Франківськ, вул. Целевича, 34 — спортивний комплекс Івано-Франківського національного медичного університету, тел. 0342 55 60 34;

м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 15 — на базі університетської клініки Івано-Франківського національного медичного університету, тел. 0342 55 60 34;

м. Івано-Франківськ, Привокзальна, 17 — поліклініка № 5, тел. 0342 55 60 34;

м. Коломия, вул. Крип'якевича, 13 — залізничний вокзал, тел. 050 010 12 00, 067 010 21 03;

м. Калуш, вул. Дзвонарська, 5 — виставковий зал Калуської міської ради, тел. 050 870 34 63;

м. Надвірна, вул. Федьковича, 4, тел. 067 251-25-91;

м. Косів, вул. Грушевського, 1 — міський будинок культури, тел. 095 177 87 15;

смт Верховина, вул. Жаб'євська, 10, тел. 098 357 54 80; 067 791 01 18.

Окрім центрів масової вакцинації, в Івано-Франківській області працює 121 пункт щеплення. З адресами пунктів можна ознайомитися тут.

За словами відповідального за вакцинацію в області Миколи Стовбана, на території Прикарпаття є всі вакцини, крім AstraZeneca.

На Франківщині медики другий день поспіль медики фіксують найбільше в Україні нових випадків COVID-19. Впродовж 19 січня на Прикарпатті на коронавірус захворіли 2 777 людей.

Упродовж 19 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 1 361 людину.

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