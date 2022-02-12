У Миколаєві сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі

У Миколаєві в ніч проти 12 лютого сталася пожежу покрівлі в готельно-ресторанному комплексі "Каравела", який розташований по вулиці Терасна. Охоронець закладу викликав рятувальників.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

За інформацією пресслужби надзвичайників, горіла котельня, де був масляний котел, на четвертому поверсі чотириповерхової будівлі комплексу.

Фото: ДСНС Готельно-ресторанний комплекс, де сталася пожежа

З закладу евакуювали 10 людей, серед яких персонал та відвідувачі. О 00:35 рятувальники локалізували загоряння, а о 00:40 пожежу ліквідували.

Площа пожежі 15 квадратних метрів, її причина встановлюється. Загиблих немає.

Фото: ДСНС Ліквідація пожежі

Від Державної служби з надзвичайних ситуацій працювали 35 рятувальників та вісім спецавтомобілів.

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