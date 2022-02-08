У Миколаєві 52 шістнадцятиповерхових будинки. Доступ рятувальників, у випадку виникнення пожежі на верхніх поверхах, ускладнюється, адже рукави пожежних машин розраховані на дев'ять поверхів.

Восьмого лютого рятувальники здійснили перевірку та рейд, аби нагадати мешканцям про протипожежну безпеку в багатоповерхівці. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця надзвичайників Ілляна Пацюк.

За словами головного інспектора Миколаївського районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій Максима Араліна, в будинку на вулиці Миколаївській, 34-Б відсутнє протипожежне водопостачання та система видалення диму, а лоджії, які з’єднують під’їзд та сходи, в аварійному стані.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Система внутрішнього протипожежного водопроводу будинку

Система внутрішнього протипожежного водопроводу будинку по вулиці Миколаївській, 34-Б не працює.

"Система не укомплектована: відсутні пожежні рукави та стволи. Вся система в непрацездатному стані, води в ній немає. Система повинна бути під тиском, тобто вода повинна бути в трубах, кнопка запуску пожежного насоса, якщо ми тут натискаємо, насосопідвищувачі спрацьовують і збільшують тиск у мережі. Повинно бути щонайменше два пожежні рукави, — розповів Максим Аралін.

Будинок побудований у 1967 році. ОСББ "Наш Дім-Зубр" на вулиці Миколаївській, 34-Б утворили у 2020. Голова ОСББ Ганна Юдіна каже, що з початку введення будинку в експлуатацію протипожежної системи тут ніколи не було.

"Ніколи не працювала ця система, ми отримали в абсолютно неробочому стані. Насоси розібрані, живлення на пожежогасіння і систему димовидалення було знято давним-давно, ізольований лічильник, труби іржаві відпадають", — сказала Ганна Юдіна.

У випадку виникнення пожежі у багатоповерховому будинку рятувальники радять не спускатися ліфтом, а використовувати сходи. Проте, шлях до сходів пролягає через лоджії, які в аварійному стані.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Попереджувальний знак перед виходом на сходи

На дверях попередження.

"Евакуація відбуватиметься балконом. Плита на 90 відсотків зруйнована. Зруйнована вона знизу. Можна ходити тільки там, де я стою. За межу, за огорожу не можна, тому що можна разом із плитою обвалитися", — сказала Ганна Юдіна.

У 2020 році балкони в будинку визнали аварійними.

Фото: Світлана Кльосова/Суспільне Миколаїв Балкон будинку

У рамках програми підтримки розвитку ЖКГ жителі замовили проєкт ремонту панелей балконів. За ним мають і відновити систему пожежегасіння.

"Це і відновлення нашої аварійної електропроводки, у тому числі відновлення проводки на пожежогасіння. Всі ці системи наші будуть відновлені, буде відновлено пожежне освітлення — ми передбачили на всіх поверхах. Трохи ми торкнемося цього питання в цьому проєкті. Ми чекаємо гроші", — сказала Ганна Юдіна.

За словами начальника відділу координації і суспільних зв'язків ДЖКГ Ігоря Філіппова, станом на 8 лютого усі документи на розгляді в департаменті та готується нове технічне завдання.

"Будуть оголошені торги на квітень. Тому я не бачу приводу переживати мешканцям. Торги не оголошуються, якщо немає, власне кажучи, запланованої суми. Я не можу сказати конкретну суму, тому що ми виходитимемо з результатів торгів. Запланована сума майже два мільйони гривень", — сказав Ігор Філіппов.

За словами Максима Араліна, з 52 будинків підвищеної поверховості в Миколаєві 46 потребують покращення систем протипожежного захисту.

Що відомо

У грудні 2009 року в будинку на вулиці Миколаївській, 34-Б на 13 поверсі сталася пожежа. Через відсутність системи протипожежного водопостачання, гасіння було ускладнене. Рятувальники гасили пожежу два дні.

З початку 2022 року на Миколаївщині сталися 143 пожежі, з них у Миколаєві 51. Загинули 10 людей.

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