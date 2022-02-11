Тренерський штаб муніципального баскетбольного клубу "Миколаїв" зосередить свою увагу на українських гравцях, які до цього були на "другому плані" в команді.

Про це розповів головний тренер МБК "Миколаїв" Віталій Черній під час пресконференції 11 лютого.

"Більша частина роботи і більше уваги, звичайно, приділялась легіонерам, а наші українські гравці відходять на "другий план". Зрозумійте, що клуб, який не має якогось фундаменту та традицій, — це клуб, який не веде нікуди далі. Традиції МБК "Миколаїв" повинні передаватись із покоління у покоління", — сказав Віталій Черній.

За словами президента клубу Романа Сербенова, у сезоні 2022-2023 команда планує взяти участь в Балтійській лізі з баскетболу.

"Нам дали підтвердження, президент Федерації баскетболу України підтримує наші дії. Ми хочемо будувати таким чином команду, щоб окрім українського чемпіонату, гравці виходили на міжнародний рівень. Це і для команди буде добре, і для вболівальників", — розповів Роман Сербенов.

Зі слів Віталія Чернія, наприкінці лютого у регулярному чемпіонаті відбудеться перерва на матчі збірних. Цей час він планує використати для втілення свого бачення у тренувальний процес "корабелів".

"Минулої гри дали трохи активної роботи, хлопці старались. Було видно, що в очах бажання було, але чогось не вистачає. І під час цієї паузи можна заповнити кондиції фізичні, тактичні, технічні. Звичайно, не так багато часу, щоб усе це зробити, але плани вже є", — сказав Віталій Черній.

За словами Романа Сербенова, задача-мінімум на сезон 2021-2022 у Суперлізі — залишити останнє місце у турнірній таблиці, задача-максимум — потрапити у плей-оф Суперліги.

Що відомо

51-річний український тренер Віталій Черній вдруге очолив муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв".

З 2018 по 2020 роки був головним тренером "корабелів". Найкращий результат "Миколаєва" під керівництвом Віталія Чернія був чвертьфінал ігор на вибування у сезоні 2018-2019.

10 лютого МБК "Миколаїв" поступився "Одесі" у першому матчі в сезоні під керівництвом Чернія.

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