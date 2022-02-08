Віталій Черній повернувся на пост головного тренера МБК "Миколаїв"

50-річний український тренер Віталій Черній вдруге очолив муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв". До своїх обов'язків головного тренера Черній приступив 8 лютого.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця клубу Анастасія Мехедова.

Віталій Черній з 2018 по 2020 роки був головним тренером "корабелів". Найкращий результат "Миколаєва" під керівництвом Віталія Чернія був чвертьфінал ігор на вибування у сезоні 2018-2019.

Останнім місцем роботи баскетбольного фахівця був "Прометей" з Дніпропетровщини. Віталій Черній тренував "Прометей" з 2020 по 2021 рік.

Станом на 8 лютого в сезоні 2021-2022 МБК "Миколаїв" посідає останнє, дванадцяте, місце, маючи у своєму активі 6 перемог та 21 поразку.

Наступний матч "корабелів" у Суперлізі Windrose відбудеться 10 лютого на виїзді проти "Одеси". Початок зустрічі о 20:00.

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