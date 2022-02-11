Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" поступився БК "Одеса"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 10 лютого на виїзді поступився "Одесі". Це шоста поразка у 2022 році.
Стартові дві хвилини зустрічі були рівними — 5:5. Протягом першої чверті баскетболісти "Одеси", які грали в білій формі, вийшли вперед завдяки влучним кидкам з середньої дистанції — 18:17.
У другій половині гри господарі паркету продовжили нарощувати перевагу у рахунку над "корабелами" і на велику перерву пішли з рахунком 39:32. У третій десятихвилинці баскетболісти "Миколаєва" зуміли скоротити своє відставання від суперника завдяки влучним кидкам з середньої дистанції і завершили чверть з відставання у п’ять очок — 55:50.
У заключній чверті гравці "Одеси" переграли гостей і завершили зустріч на власну користь. У підсумку 75:66 і це 22 поразка "корабелів" у чемпіонаті — Суперлізі windrose.
Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Одеси" Томс Лейманіс, який здобув 20 очок та зробив п’ять результативних передач.
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Наступну гру "Миколаїв" зіграє на власному паркеті 17 лютого проти київського "Будівельника". Початок зустрічі о 19:00