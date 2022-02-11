Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" поступився БК "Одеса"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 10 лютого на виїзді поступився "Одесі". Це шоста поразка у 2022 році.

Стартові дві хвилини зустрічі були рівними — 5:5. Протягом першої чверті баскетболісти "Одеси", які грали в білій формі, вийшли вперед завдяки влучним кидкам з середньої дистанції — 18:17.

У другій половині гри господарі паркету продовжили нарощувати перевагу у рахунку над "корабелами" і на велику перерву пішли з рахунком 39:32. У третій десятихвилинці баскетболісти "Миколаєва" зуміли скоротити своє відставання від суперника завдяки влучним кидкам з середньої дистанції і завершили чверть з відставання у п’ять очок — 55:50.

У заключній чверті гравці "Одеси" переграли гостей і завершили зустріч на власну користь. У підсумку 75:66 і це 22 поразка "корабелів" у чемпіонаті — Суперлізі windrose.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст "Одеси" Томс Лейманіс, який здобув 20 очок та зробив п’ять результативних передач.

Наступну гру "Миколаїв" зіграє на власному паркеті 17 лютого проти київського "Будівельника". Початок зустрічі о 19:00

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.