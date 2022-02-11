До Миколаївщини наближається антициклон Інґо. Прогноз погоди на вихідні

Територія Миколаївської області 12 та 13 лютого перебуватиме під впливом антициклону Інґо. Опадів не очікується.

Про це кореспондентам Суспільного розповів завідувач сектору метеопрогнозів Миколаївського обласного центру гідрометеорології Роман Мурмило.

За словами Романа Мурмила, тепла повітряна маса зміниться на холодну.

"Антициклон Інґо переміщується доволі активно із заходу на схід, 10 лютого він був над Атлантикою, 11 ― перемістився до Східної Європи, а 12 лютого вже буде в нас. 13 лютого Миколаївщина потрапить у центр антициклону, але 13-го числа вітру майже не буде. Після вихідних вночі буде стабільно від’ємна температура, вдень ― стабільно плюсова", ― говорить Роман Мурмила.

Фото: Миколаївський гідрометцентр Прогноз синоптичної ситуації на12 лютого

12 та 13 лютого нічна температура становитиме 4...9 градусів морозу, денна ― 4...9 градусів тепла.

Вранці та вдень 12 лютого в області та Миколаєві очікуються пориви північно-західного вітру, 15-20 метрів за секунду (І рівень небезпечності ― жовтий). 13 лютого вітер зміниться на південно-східний ― 5-10 метрів за секунду.

Що відомо

Синоптики Миколаївського гідрометеорологічного центру зафіксували температурний максимум ― 11 лютого 2022 року температура повітря прогрілася до +12,7 градусів. До цього 11 лютого у Миколаєві синоптики фіксували 11, 5 градусів тепла у 1983 році. Загалом найтеплішим днем лютого, за статистичними даними фахівців гідрометеорологічного центру, було 25 лютого 1990 року, тоді стовпчик термометру досягнув +18, 1 градусів.

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