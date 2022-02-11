Ефективному впровадженню енергозбереження у Миколаєві заважає відсутність матеріальних ресурсів, необхідної інфраструктури та підприємств, які спеціалізуються на питанні енергоефективності.

Про це в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів доктор технічних наук, професор Юрій Харитонов.

За словами Юрія Харитонова, проблему енергозбереження могла б вирішити комплексна модернізація будинків, що включає в себе капітальний ремонт, заміну покрівлі, вікон, дверей та утеплення фасаду. Для цього 29 грудня 2021 року Кабмін затвердив "Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року". Відповідно до плану, у 150 000 багатоквартирних та індивідуальних будинках по всій Україні мають зробити комплексну модернізацію.

"Проте, станом на лютий 2022 року невідомо, скільки будинків та домогосподарств на Миколаївщині можуть розраховувати на модернізацію та за якими критеріями відбиратимуть будинки", — сказав Юрій Харитонов.

Окрім того, зі слів Юрія Харитонова, комплексна модернізація будинку — це лише перший крок. Наступний — модернізація усіх комунальних господарств.

"Комплексна термомодернізація будинків призводить до того, що виникає інша значна проблема — модернізуючи будинки, отримуючи значні ефективності з енергозабезпечення, ці питання викличуть і модернізацію котелень, які приєднані до цих будинків. Чому? Тому що енергії потрібно буде на 30 відсотків менше. Відповідно доведеться вирішувати питання з діаметрами труб, з потужностями насосів та інше", — сказав Юрій Харитонов.

Державна програма "Енергодім" з відшкодування частини витрачених на енергомодернізацію будинку грошей, за словами Харитонова, не є вигідною.

"Враховуючи середній рівень надходжень людей, збирати навіть на утеплення дахів дуже складно. Для того, щоб вирішувати ці питання потрібно до початку з’ясувати в якому стані будинок, попередньо потрібно робити ремонт. Це все вимагає великих грошей. Тому для таких програм 20 відсотків — це дуже мало. Наприклад, якщо почати займатися одним будинком на все, що я сказав, потрібно як мінімум 15 млн грн, то 20 відсотків це лише 3 млн", — розповів Юрій Харитонов.

За словами Харитонова, для того, щоб подібні програми були ефективними, їх потрібно поєднувати з державними.

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