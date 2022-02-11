На Донбасі фіксують військову техніку РФ розміщену з порушеннями домовленостей

На тимчасово окуваних територіях Донецької і Луганьскої області продовжують фіксувати нову війскову техніку окупантів, яка розмішення з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"На тимчасово окупованій території зафіксовано ще 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.
За даними генерального штабу ЗСУ на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксували 118 одиниць озброєння: РСЗВ, самохідні гаубиці, танки та ББМ.
На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксували 30 одиниць військової техніки, танки та БМП.
Зазначили, що окупанти продовжують регулярно перешкоджати роботі ОБСЄ. На блокпості біля Зайченко окупанти двічи за день не пропустили патруль СММ. Також вони перешкоджали польоту БПЛА в районі Петрівське.
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