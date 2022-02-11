На Донбасі фіксують військову техніку РФ розміщену з порушеннями домовленостей

На тимчасово окуваних територіях Донецької і Луганьскої області продовжують фіксувати нову війскову техніку окупантів, яка розмішення з порушенням Мінських домовленостей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На тимчасово окупованій території зафіксовано ще 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей", — йдеться у повідомленні.

За даними генерального штабу ЗСУ на тимчасово окупованій території Донецької області зафіксували 118 одиниць озброєння: РСЗВ, самохідні гаубиці, танки та ББМ.

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксували 30 одиниць військової техніки, танки та БМП.

Зсу Мапа розташування додатково зафіксованої техніки, фото: ЗСУ

Зазначили, що окупанти продовжують регулярно перешкоджати роботі ОБСЄ. На блокпості біля Зайченко окупанти двічи за день не пропустили патруль СММ. Також вони перешкоджали польоту БПЛА в районі Петрівське.

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