Визначили час, коли жителі зруйнованого вибухом газу будинку у Кропивницькому зможуть зайти до своїх квартир, щоб забрати своє майно. Мова йде про мешканців 71 квартири першого та другого під'їздів. Про це Суспільному розповів працівник пресслужби міськради Сергій Якунін.

Побувати у своїх квартирах мешканці першого під’їзду зможуть впродовж тижня у світлий час доби – з 09.00 до 18.00. Жителі другого під'їзду будуть більш обмеженими у часі: вони зможуть зайти до своїх помешкань у неділю, 13 лютого, із 10.00 до 16.00 і в будні дні наступного тижня в обідній для будівельників час – із 12.00 до 13.00.

"Це необхідно, щоб виключити можливість травмування і не ставити під загрозу життя мешканців", – сказав заступник міського голови Олександр Вергун.

Планують повністю вивезти майно з дев’яти квартир.

За словами міського голови Андрія Райковича, орієнтовно перший під’їзд ремонтуватимуть три місяці, другий – шість: "Якщо не буде ніяких ускладнень".

Нині люди живуть у родичів, знайомих та в готелі. Міський голова сказав, оплачувати проживання людей у готелі – невигідно. "За добу на одну людину йде до 800 гривень. Від 500 до 600 гривень – за номер і 120-130 гривень харчування". Тому вчора виділили 852 тисячі гривень для того, щоб люди могли їх витратити на оренду житла.

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