Централізоване чи індивідуальне опалення: як заощадити миколаївцям

У Миколаєві об'єднання співвласників багатоквартирних будинків почали встановлювати індивідуальні теплові пункти. Такі пункти під'єднані до мережі централізованого опалення, проте дозволяють в автоматичному режимі регулювати подачу теплоносія до квартир.

Про те, як заощадити на опаленні, в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіли голови ОСББ міста.

"Відповідно до законодавства, щоб перейти на індивідуальне опалення, стовідсотково всі квартири будинку мають підтримати перехід. Є ОСББ, які розглядають таку можливість, робоча група мала б виробити такий механізм для переходу на індивідуальне опалення", — розповідає голова асоціацій ОСББ Михайло Антоненко.

За словами голови ОСББ "Лазурна 50" Людмили Домарацької, заходи з енергоощадження надали мешканцям її будинку можливість зекономити до 40 відсотків на опаленні.

"Розпочали з того, що ми замінили вікна на енергоощадні, ми утеплили вхідні двері та встановили тамбурні двері в під’їздах. Потім ми провели роботи із заміни системи теплопостачання на будинок", — каже Людмила Домарацька.

За її словами, розмір оплати в утеплених будинках з одного квадратного метра оселі складає 17 гривень, а в неутеплених будинках сплачують 21 гривню.

"Ми вирішили утеплити фасад будинку, горище, зробити підмостку та поставити у квартирах розподілювачі тепла, теплорегулятори, щоб люди могли економити", — говорить голова ОСББ "Парусний" Світлана Позняк.

Директор обласного комунального підприємства "Миколаївоблтеплоенерго" Микола Логвінов розповів, що централізоване теплопостачання має певні переваги, а ось переведення будинків на індивідуальне опалення не завжди є доцільним та потребує зваженого підходу, проведення точних розрахунків, що потребує чималих затрат.

"За нашими підрахунками, тільки для будівництва трьох великих районних котелень треба півтора мільярда гривень лише на газові мережі. До того ж, згідно з державними будівельними нормами, не можна ставити газові котли вище третього поверху", — каже Микола Логвінов.

За словами очільника підприємства, є сенс переводити на автономне опалення ті будинки, в яких неможливо поставити вузли обліку тепла. Це малоквартирні одно- чи двоповерхові будинки.

"Газовий котел — це також пристрій, який необхідно обслуговувати щорічно. Необхідно вивчати досвід сусідніх країн: Європа відійшла до індивідуального опалення, а потім знову повернулася до централізованого", — говорить Микола Логвінов.

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