Сім шкіл та сім дитячих садків Воскресенської територіальної громади, що у Миколаївському районі, станом на дев'яте лютого відключені від електропостачання. У відділі освіти селищної ради прострочили сплату по договору із постачальником "останньої надії".

Батькам школярів та дітей, які відвідують дитячі садки, цікаво дізнатись, як дійшло до відключення електроенергії та коли проблему усунуть, — говорить жителька села Горохівка Марина Дзис.

"Ми не можемо відвідувати роботу, тому що дитину маленьку потрібно з кимось залишити. Тобто ми будемо змушені сидіти вдома, доглядати за дітьми. Від керівництва ОТГ офіційної інформації ми ніякої не отримували", — розповіла Марина Дзис.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Дитячий садок "Сонечко" у Воскресенській ОТГ

Мати трьох учнів Воскресенської школи Яна Грабенко говорить, що під час дистанційного навчання дітей доводиться залишати вдома самих, а пізно ввечері перевіряти, як відбулись заняття.

"Обурює те, що у нас немає зворотного зв’язку, ми просто не знаємо, коли підуть діти до школи й до дитячого садочку. Нас дуже хвилює, дуже обурює, чому нам ніхто нічого не каже. Коли це все закінчиться?", — сказала Яна Грабенко.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Воскресенська школа

Відділ освіти Воскресенської селищної ради повідомили про те, що заклади освіти залишаться без світла наприкінці січня. Термін вдалось пролонгувати на десять днів, втім за цей час нічого не змінилось.

"Для нас це була новина, прикра новина. По-перше, ні я, ні головний бухгалтер про це не знали. У нас не було заборгованості й ми здали звіт за минулий рік без заборгованостей", — сказала начальниця відділу освіти Воскресенської селищної ради Наталія Фільтанович.

Причина — помилки у підрахунках енергопостачальної компанії "останньої надії" "Укрінтеренерго". Станом на 9 лютого розв'язують питання із документами, — говорить начальниця відділу освіти Наталія Фільтанович, — гроші на рахунках є.

"Тут є помилки. Ми не могли сплатити тільки тому, що фірма мала виправити й нам надіслати пакет документів: договір, рахунки і так далі. Ніхто не міг їм проплатити ані тоді, ані зараз. Тільки вчора (8 лютого — ред.) вони вийшли на зв’язок, тому що ця фірма чомусь працює всього два рази на тиждень. На електронну пошту, яка указана, ми посилали документи, документи повертались. На сьогодні сума 79 тисяч гривень є", — розповіла Наталія Фільтанович.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Дитячий садок "Вишенька" у Воскресенській ОТГ

Кореспонденти Суспільного намагались зв’язатись із постачальником "останньої надії" державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", втім десять вказаних на їхньому сайті номерів не працюють.

Документи щодо способів проплати станом на 9 лютого розглядають у казначействі, —говорить керуюча справами Воскресенської селищної ради Людмила Манжула, — там повинні дати експертну оцінку.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Замок на воротах дитячого садка "Вишенька"

"Як тільки казначейство дасть нам оцінку і шлях, як це зробити, ми проплатимо. Тоді, коли здійсниться проплата, буде повідомлене підприємство про те, що ми здійснили проплату, і далі вже наскільки швидко вони дадуть команду нам на підключення", — розповіла Людмила Манжула.

За словами Людмили Манжули, якщо доведеться заплатити й за підключення, гроші на це знайдуть.

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