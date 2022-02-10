На Кіровоградщині відсторонили від роботи 307 невакцинованих працівників

У Кіровоградській області відсторонили від роботи 307 невакцинованих працівників. Це дані на 31 січня. Про це під час брифінгу розповіла голова облдержадміністрації Марія Чорна.

За її словами, серед них 217 працівників комунальних підприємств, 18 – представники органів місцевого самоврядування.

"Що стосується медичних працівників, то маємо відстороненого лікаря, 17 медсестер, 20 людей адміністративного персоналу та 33 працівників господарського сектору лікарень. Найбільше відсторонених у Світловодській Центральній районній лікарні – один лікар, п'ять медсестер, чотири санітарки та восьмеро людей господарського персоналу", –сказала Марія Чорна.

Усіх працівників про відсторонення від роботи попередили зазделегідь.

"Вони не надали підтвердження протипоказань щодо вакцинації, не пройшли курс щеплення і були відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Але вони повернуться до виконання своїх обов’язків, коли зроблять вакцинацію від коронавірусу".

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