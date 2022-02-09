41,23% жителів Кіровоградщини щепились двома дозами від коронавірусу, розповіла голова облдержадміністрації Марія Чорна. Це 310753 людей.

Першу дозу в області отримали 333026 людей (44,34%). Додаткових щеплень зробили 636, бустерних – 13743.

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Вакциновані 12592 медичних працівника, 21457 педагогічних працівників. В області працюють 124 пункти щеплень, 29 виїзних пунктів та 13 мобільних бригад.

Що відомо

У Кропивницькому відновили роботу центру вакцинації у медуніверситеті. Окрім цього, нині щепитися від коронавірусу у місті можна у Центрах масової вакцинації в приміщенні міської ради, торговому центрі "Епіцентр" та в пунктах щеплення у поліклініках міста.

В області від коронавірусу померли п'ятеро людей. Серед них 31-річний чоловік

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