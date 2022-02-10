Минулої доби у Кіровоградській області виявили 494 випадки коронавірусу, 35 з яких – у дітей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Одужали 180 людей, від ускладнень захворювання померли четверо. Це дані на 10:00 10 лютого.

За добу провели 2007 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 53 ІФА-дослідження та 689 досліджень на антиген.

Найбільше випадків захворювання – 171 і 168 – виявили у жителів регіону віком 30-49 та 50-65 років, відповідно. По 60 випадків–у людей, яким більше 65 років, та віком 18-29 років.

Захворювання виявили у 297 жінок та 197 чоловіків. А саме:

у 359 жителів Кропивницького району: 276 дорослих, чотири-, п’яти-, семи-, восьми-, 13-, 15- та 17-річної дитини – з Кропивницької громади, 18 дорослих та дев’ятирічної дитини – з Бобринецької, 17 дорослих та однорічної дитини – зі Знам’янської, шістьох дорослих, дев’яти- та двох 16-річних дітей – з Кетрисанівської, п’ятьох дорослих та 14-річної дитини – з Первозванівської, чотирьох дорослих та 17-річної дитини – з Катеринівської, чотирьох людей – з Компаніївської, двох дорослих, 12- та 16-річної дитини – з Дмитрівського, двох дорослих та однорічної дитини – із Суботцівської, по двоє людей – з Аджамської, Новгородківської та Соколівської громад, по одній – з Великосеверинівської та Олександрівської громад;

у 69 жителів Олександрійського району: 36 дорослих, восьми- та двох однорічних дітей – з Олександрійської громади, 11 дорослих та 11-річної дитини – зі Світловодської, п’ятьох людей – з Приютівської, по троє – з Новопразької та Пантаївської, по двоє – з Великоандрусівської та Попельнастівської, дорослого та одномісячної дитини – з Петрівської, однієї людини з Онуфріївської громади;

у 57 жителів Новоукраїнського району: 32 дорослих, дво-, восьми-, 13-, 14, по двоє п’яти- та десятирічних дітей – зі Смолінської громади, п’ятьох дорослих та 16-річної дитини – з Помічнянської, чотирьох дорослих та однорічної дитини – з Новоукраїнської, по двоє людей – з Добровеличківської, Злинської і Тишківської, по одній – з Піщанобрідської та Рівнянської громад;

у дев’ятьох жителів Голованівського району: у дорослого і двох дворічних дітей – з Вільшанської громади, по двоє людей – з Новоархангельської та Підвисоцької, однієї – з Голованівської, п’ятирічної дитини – з Побузької.

Хто одужав:

123 жителів Кропивницького району: 73 – з Кропивницької громади, 15 – зі Знам’янської, 11 – із Суботцівської, шістьох – з Компаніївської, по п’ятеро – з Олександрівської та Соколівської, чотирьох – з Устинівської, двоє – з Бобринецької, по одній людині – з Кетрисанівської та Первозванівської громад;

35 жителів Олександрійського району: 32 – з Олександрійської, двоє – з Новопразької, одна людина з Петрівської громади;

21 житель Новоукраїнського району: дев’ятеро – з Маловисківської, по восьмеро – з Добровеличківської та Новомиргородської, двоє людей з Мар’янівської громади;

один житель Вільшанської громади Голованівського району.

Хто помер:

82-річна жінка з Добровеличківської громади Новоукраїнського району;

74-річний чоловік з Кропивницької громади Кропивницького району;

69-річна жінка зі Знам’янської громади Кропивницького району;

59-річна жінка з Олександрівської громади Кропивницького району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 39279 жителів Кіровоградської області, серед яких 1900 дітей та 2050 медичних працівників. 32594 людини в регіоні одужали, серед них 1432 дітей та 1757 медпрацівників. 1680 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 10 лютого на коронавірус хворіють 5005 жителів регіону.

Що відомо

В Україні за добу зафіксували 41694 випадки захворювання на коронавірус, 16628 людей одужали, 280 – померли від ускладнень захворювання.

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