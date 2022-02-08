Сімейна лікарка Алевтина Олійник з села Велика Северинка Кропивницького району щепилася від коронавірусу. Жінка повернулася на роботу в амбулаторію. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.
Лікарку відсторонили від роботи 1 лютого. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 31 січня вона повинна була надати керівництву сертифікат про щеплення від COVID-19, але цього не зробила.
"Наразі сімейна лікарка вакцинувалася від коронавірусу та повернулася до виконання своїх службових обов’язків", – сказав Олег Рибальченко.
Що відомо
Декларації з Алевтиною Олійник підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району. Чому не вакцинувалася від COVID-19 пояснила так: "Я не хворіла, може й хворіла легкою формою, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватись заради цього я не можу".
Керівник Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Радулов розповів, вакцинувалися 99 відсотків з сотні медпрацівників амбулаторій та фельдшерських пунктів. Серед них – 12 сімейних лікарів. Від роботи від сторони одну людину.
Читайте також
- На Кіровоградщині бустерною дозою вакцини від коронавірусу щепили понад 10 тисяч людей.
- На Кіровоградщині невакцинованих медиків відсторонять від роботи.
Підписуйтеся на новини Суспільне: Кропивницький у Вайбері , Телеграм та Інстаграм
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх. Заповнити форму можна тут. Ваші історії важливі для нас!