Сімейна лікарка Алевтина Олійник з села Велика Северинка Кропивницького району щепилася від коронавірусу. Жінка повернулася на роботу в амбулаторію. Про це розповів директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко.

Лікарку відсторонили від роботи 1 лютого. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я від 31 січня вона повинна була надати керівництву сертифікат про щеплення від COVID-19, але цього не зробила.

"Наразі сімейна лікарка вакцинувалася від коронавірусу та повернулася до виконання своїх службових обов’язків", – сказав Олег Рибальченко.

Що відомо

Декларації з Алевтиною Олійник підписали 2400 жителів п’ятьох сіл Кропивницького району. Чому не вакцинувалася від COVID-19 пояснила так: "Я не хворіла, може й хворіла легкою формою, я переношу це нормально. У мене є імунітет, я так вважаю, як лікар. Я можу заплатити штраф, працювати як треба, хай там винесуть мені якусь догану, але вакцинуватись заради цього я не можу".

Керівник Аджамського центру первинної медико-санітарної допомоги Валерій Радулов розповів, вакцинувалися 99 відсотків з сотні медпрацівників амбулаторій та фельдшерських пунктів. Серед них – 12 сімейних лікарів. Від роботи від сторони одну людину.

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