Кіровоградщина перейшла до ”помаранчевої” карантинної зони. Що це означає

З 10 лютого Кіровоградська область перейшла до ”помаранчевої” карантинної зони. Про це Суспільному сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук.

Критерій, за яким регіон перевели до ”помаранчевої” карантинної зони – коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На 9 лютого він складав майже 21%. Решта критеріїв відповідають ”жовтій” зоні карантину. Зокрема, ліжка з киснем в госпітальних базах області завантажені на 35%.

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Зі слів Надії Оперчук , ”помаранчевий” рівень визначається автоматично, коли є перевищення, мінімум, одного з таких показників:

завантаженість в регіоні ліжок з киснем перевищує 65%,

кількість ПЛР-тестувань і тестувань на антиген протягом семи днів на 100 тисяч населення є меншою ніж 300;

кількість госпіталізованих з коронавірусом чи підозрою за сім днів на 100 тисяч населення перевищує 60;

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген перевищує 20%;

зростання кількості госпіталізованих за сім днів, у порівнянні з попереднім аналогічним періодом, перевищує 50%.

”Ми фіксуємо зростання нових випадків коронавірусної інфекції на всій території області. Це і стало причиною потрапляння області до ”помаранчевої” зони карантину”,– сказала Надія Оперчук.

Які обмеження діють в ”помаранчевій” зоні

”Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки містить обмеження ”жовтої” зони та сигналізує про наближення регіону до ”червоної” зони – сказала санлікарка. З її слів, слід дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у півтора метра, обмежень по часу роботи закладів немає.

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У ”помаранчевій” зоні заборонено:

проведення масових заходів за участю більше однієї людини на чотири квадратні метри площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури на понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів більше однією людиною на десять квадратних метрів.

Начальниця відділу управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Галина Сабадаш сказала, що ”помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним, і жодних додаткових обмежень не вводять: ”Відповідно до постанови Кабміну №1236, продовжують діяти, як і діяли, обмеження жовтої зони. Додаткові обмеження може ввести обласна комісія техногено-екологічної безпеки. Та поки рішення про посилення обмежень немає”.

Держпродспоживслужба, зі слів Галини Сабадаш, продовжує перевіряти заклади на предмет дотримання карантинних вимог: ”За невикористання засобів індивідуального захисту в будівлях, спорудах та громадському транспорті передбачена адмінвідповідальність. Це від 170 до 255 гривень штрафу. Якщо це порушення протиепідемічних заходів і передається справа до суду, то це – від 17 тисяч гривень до 34 тисяч. Остаточний розмір штрафу, у разі доведення вини, визначить суд”.

Що відомо

Уряд продовжив карантин в Україні до 31 березня 2022 року, посиливши карантинні правила, зокрема, для невакцинованих громадян. Вони почали діяти 6 грудня 2021 року.

На ранок 10 лютого на коронавірус хворіють 5005 жителів Кіровоградської області.

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