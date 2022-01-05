Вчителька з Олександрії Кіровоградської області Лариса Лисюк, яку відсторонили від роботи через відсутність сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, має сплатити штраф – 17 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив Олександрійській міськрайонний суд.

З 8 листопада до роботи допускають держслужбовців та освітян, які мають сертифікат про вакцинацію або довідку, що не можуть отримати щеплення від COVID через стан здоров’я. Олексансандрійська вчителька Лариса Лисюк вважає, ця вимога порушує її права.

Жінку визнали винною за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил щодо карантину людей". Вона має заплатити штраф 17 тисяч та судовий збір 454 гривні. Штраф треба сплатити не пізніш 15 днів з моменту вручення постанови.

Лариса Лисюк – вчителька історії та правознавства в Олександрійському колегіумі. Її відсторонили, бо вона не надала підтверджуючих документів про вакцинацію від коронавірусу або довідку про протипоказання до щеплення, розповіла директорка Наталія Малишева. 11 листопада жінка провела урок. У колегіум викликали поліцію. Потому вчителька продовжували приходити в школу.

Журналістам Суспільного Лариса Лисюк сказала, що не може коментувати постанову, бо не отримала її.

Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з дня її винесення (28 грудня 2021 року). Документ оприлюднили 30 грудня.

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