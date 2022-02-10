Пігулки від коронавірусу: скільки їх отримає Чернігів та область

Лікарні Чернігівщини отримають 1 536 пляшок препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Про це Суспільному повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА Тетяна Лебедєва.

За її словами, у кожній пляшці налічується по 40 капсул цього препарату. Для скількох пацієнтів вистачить препарату з цієї поставки, поки не відомо.

“Ми поки не дуже розуміємо, в яких випадках, яке дозування для пацієнтів на день. Якщо по чотири капсули на день приймати, то однієї пляшки вистачить на десять днів. Якщо менше, то препарат зможе отримати більша кількість людей”, — говорить Лебедєва.

Також вона зазначила, що препарат будуть призначати людям на амбулаторному лікуванні, тобто тим, хто лікується вдома. Його планують передати сімейним лікарям, в Центри первинної медико-санітарної допомоги і поліклініки. “Молнупіравір” отримають в Чернігові та області відповідно до кількості людей, закріплених за медичними закладами.

Препарат пацієнтам видаватимуть лікарі безкоштовно. Раніше у МОЗ заявляли, що перевагу будуть надавати пацієнтам з груп ризику та віком старше 60 років.

Нагадаємо, що 10 лютого Міністерство охорони здоров'я розподілило у регіони 60 тисяч курсів препарату для лікування COVID-19 "Молнупіравір". Ця партія виробництва американської компанії Merck Sharp & Dohme прибула в Київ 6 лютого. Україна підписала контракт на поставку 300 тисяч курсів.

"Незабаром в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату, 75 тисяч із яких — вже до кінця цього тижня", — йдеться у повідомленні МОЗ.

Що відомо

26 січня МОЗ схвалило використання препарату “Молнупіравір” для лікування COVID-19. Препарат виробляє німецька компанія Merck у вигляді пігулок, які призначені для запобігання прогресуванню захворювання від легкого до середнього і важкого ступеня тяжкості.

У грудні 2021 року міністр охорони здоров’я країни Олів’є Веран заявив, що Франція скасувала контракт на постачання пігулок проти коронавірусу "Молнупіравір" компанії Merck, оскільки останні результати випробувань показали відносно низьку ефективність препарату.

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