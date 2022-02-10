В Україні — майже 600 тисяч хворих на COVID-19

Станом на 10 лютого українські медики зафіксували 590 тисяч активних випадків COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

"Загалом на сьогодні майже 590 тисяч українців хворіють на COVID-19", — розповів він.

За словами посадовця, при цьому в Україні проведено вже майже 31 мільйон щеплень.

"Принаймні одну дозу вакцини отримали понад 15, 5 мільйона людей. Це — майже 50% дорослих українців. Повністю вакциновано двома дозами близько 48%. Бустерну дозу отримали більш як пів мільйона українців, додаткову — понад 22 тисячі", — зауважив Комірада.

Водночас заступник міністра звернув увагу на те, що лише 40% людей віком понад 60 років вакциновані хоча б однією дозою щеплення.

Комірада додав, що також міністерство передало регіонам 60 тисяч курсів препарату молнупіравіру, який використовується для лікування COVID-19. Це — препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду та запобігає його розмноженню і тяжкому перебігу захворювання, зазначив посадовець.

"Сімейні лікарі першочергово призначатимуть молнупіравір пацієнтам із групи ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого", — пояснив заступник міністра.

За його словами, найближчим часом логісти почнуть доставляти препарат у заклади охорони здоров’я.

Що відомо

Протягом 9 лютого в Україні виявили 41 694 підтверджені випадки COVID-19, через ускладнення хвороби померли 280 людей.

За добу 3 лютого в Україні коронавірусну хворобу виявили у 43 778 людей. Станом на зараз це рекордний показник за весь час епідемії COVID-19.

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". Але в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запроваджують "червону" зону карантину.

Відтепер для відкриття лікарняного у разі наявності симптомів COVID-19, грипу або застуди не обов’язково приходити на прийом до свого сімейного лікаря, достатньо буде зв’язатися з ним у телефонному режимі. Так пацієнт може отримати рекомендації щодо лікування, а після консультації лікар може створити медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів.

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