Настав час не готувати відповіді, а ставити запитання Росії — Кулеба

Вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" є маніпулятивними, настав час вимагати від РФ відповідей щодо безпеки інших країн.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу 10 лютого.
Під час свого виступу Дмитро Кулеба назвав "абсурдом" та "маніпулюванням нормами ОБСЄ" твердження Росії, що 3% території України протягом майже 8 років воюють проти решти країни і досі має боєприпаси, війська та танки.
"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а поставити самій РФ запитання : Як ви, Росія, що вчиняє агресію та маніпулює ситуацією, плануєте забезпечувати свою безпеку не зашкоджуючи безпеці інших країн?", — заявив Кулеба.
Міністр вважає, що задля захисту принципів ОБСЄ Захід має перестати перебувати у захисному положенні та почати ставити власні запитання.
"Я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка зараз вчиняє злочин агресії проти іншої учасниці ОБСЄ є Росія. Єдина держава ОБСЄ, яка створює військову ескалацію проти іншої країни ОБСЄ на суші і на морі — це Росія", — заявив Кулеба.
Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
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