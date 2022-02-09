Що почитати? Дмитро Кешеля "Родаки", радить докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік.

Якщо в шкільні роки ви із задоволенням читали кіноповість Олександра Довженка "Зачарована Десна" чи роман Всеволода Нестайка "Тореадори з Васюківки", то вам точно припаде до душі роман-колаж із народного життя (за авторським визначенням) закарпатського письменника, сценариста й режисера документальних фільмів Дмитра Кешелі "Родаки", — розповідає Лілік.

ФОТО: фейсбук сторінка Оля Лілік Ольга Лілік

Ця книга фактично є збіркою трагікомічних оповідань, написаних від імені хлопчика Митрика про його дитинство, а також про колоритну бабу Фіскарошку, діда Соломона, діда Наполійона, ненька Семена та інших більш далеких "родаків". Самого Митрика називають збийвічем, кривдником, шкідником, кілька разів його намагалися вигнати зі школи, проте хлопчик має тонку душевну організацію, він своєрідно сприймає все, що відбувається довкола.

В основі роману – спогади й переживання самого автора, який виріс у селі Клячаново неподалік Мукачева, тому всі персонажі його твору "справжні", яскраві, вони одразу стають рідними для читача й надовго запам’ятовуються. Автор вплітає родинний літопис Митрика в історію Закарпаття: уміщує згадки про історичні події та осіб, а водночас послідовно й нещадно висміює радянську добу.

Події в романі відбуваються в 1950 роках, письменник показує тяжке життя селян при радянській владі, поламані долі, парадоксальність життя. Проте герої Дмитра Кешелі люблять життя, по-філософськи ставляться до різних життєвих ситуацій, що допомагає їм вижити в складних умовах. До переваг роману варто віднести те, що письменнику вдається поєднувати прекрасний гумор із щоденною мудрістю, а опис повсякденного життя з містикою. Роман сповнений яскравих цитат, колоритних фразеологізмів і діалектизмів, ще й автентичної лайки.

Деякі сюжети й герої роману "Родаки" трапляються в інших творах прозаїка, зокрема в збірці "Осінь великих небес, або ж прирічанські характери", "Видіння зрячої води, або ж Дурний Іван стріляє, а Богонько кулі направляє", тому якщо вам припаде до душі тематика твору й авторський стиль Дмитра Кешелі, ви матимете змогу продовжити знайомство з його героями.

Тим, хто любить аудіоформат, рекомендую послухати у виконанні автора частини роману "Родаки", які він начитував для Українського радіо.

Читайте також:

Що почитати? Софія Андрухович "Фелікс Австрія"

Що почитати? Юрій Винничук «Танґо смерті»

Що почитати? Ілларіон Павлюк "Білий попіл"

Що почитати? Ілларіон Павлюк "Танець недоумка"

Що почитати? Володимир Даниленко "Маски Діани Стогодюк"

Що почитати? Світлана Талан "Розколоте небо"

Що почитати? Валерій Ананьєв "Сліди на дорозі"

Що почитати? Дорж Бату «Моцарт 2.0.»

Що почитати? "19 різдвяних історій"

Що почитати? "Два пасинки Митрополита"

Що почитати? Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня"

Що почитати? Макс Кідрук "Бот"