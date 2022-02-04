Що почитати? Макс Кідрук "Бот"

Цього разу докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік рекомендує вам для ознайомлення твір, що увійшов в історію нашої літератури як перший український технотрилер – роман Макса Кідрука "Бот".

Складається він з двох частин: "Бот. Атакамська криза" (2012) і "Бот: Ґуаякільський парадокс" (2015).

"Як відомо, трилер (thrill з англ. – "вразити", "потрясти", "налякати") – особливий жанр літератури й кіно, сюжет якого має викликати у глядачів або читачів тривожне очікування, тривогу, страх", — пояснила Ольга.

Макс Кідрук зазначає, що технотрилер – це жанр художньої літератури, що досліджує взаємодію людини з реальними технологіями, а насамперед – фатальні помилки у цій взаємодії, що призводять до страхітливих техногенних катастроф.

Головний герой роману "Бот" – молодий український програміст Тимур Коршак, який змушений поїхати у відрядження до секретної лабораторії в пустелі Атакама (Чилі), щоб виправити помилки в роботі так званих ботів – хлопчиків-близнюків, народжених унаслідок штучного запліднення й абсолютно знеособлених, позбавлених думок і прагнень через мікрочіпи, що підживлюються їм у мозок вченими. Саме в пустелі й розгортаються події твору, які тривають читача в напрузі до останньої сторінки.

"Варто зазначити, що Макс Кідрук, як мандрівник із досвідом і автор низки тревелогів, досить майстерно описує реальні місця Атаками, особливості клімату й рельєфу, населені пункти. Сам письменник в численних інтерв’ю зазначає, що всі технології, згадані в романі, також існують насправді, адже в процесі роботи над "Ботом" він консультувався з фахівцями в різних галузях з метою уникнення фактологічних помилок", — розповіла докторка.

ФОТО: фейсбук сторінка Оля Лілік Ольга Лілік

Технотрилер "Бот" Макса Кідрука – це твір, вартий прочитання, оскільки він є своєрідним романом-застереженням, у якому зображено реальні масштаби можливої катастрофи, пов’язаної з бурхливим розвитком нанотехнологій, успіхами в дослідженнях природи штучного інтелекту.

Загалом "Бот" був задуманий як трилогія, і хоча читачі з нетерпінням очікували на третю частину, Макс Кідрук призупинив роботу над цим романом і займається іншими проєктами. Проте якщо вам сподобається "Бот", то пам’ятайте, що Макс Кідрук є автором ще кількох не менш цікавих психотрилерів.

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