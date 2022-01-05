Що почитати? "Два пасинки Митрополита"

У сучасній українській літературі особливе місце займають твори історичної тематики: митці звертаються до тем, подій і постатей, що в радянський період замовчувалися або зображувалися тенденційно. Такою є книга "Два пасинки Митрополита" Владислава Івченка, яку радить почитати докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік.

До таких сторінок нашої минувшини належить діяльність митрополита Андрея Шептицького зокрема й історія греко-католицької церкви загалом. Варто зазначити, що сам митрополит у романі сучасного українського письменника й журналіста Владислава Івченка "Два пасинки Митрополита" майже не представлений, він перебуває, так би мовити, за лаштунками.

"У творі описана історія Західної України з 1938 по 1945 роки, тобто одна з найбільш трагічних сторінок минувшини не лише для звичайних людей, а й для церкви. Це був період переслідувань, руйнувань та занепаду, епоха великомучеників і зрадників. Наприклад, за відмову Андрея Шептицького співпрацювати з НКВС радянські солдати розстріляли його молодшого брата з усією родиною, зокрема дітей та прислугу", — розповіла Ольга.

ФОТО: фейсбук сторінка Оля Лілік Ольга Лілік

У творі йдеться про життєві долі двох пасинків митрополита – Івана Великоднього й Теофіла Володимирського. Читач із задоволенням слідкує за перипетіями їхніх життів: навчання в семінарії, вибір подальшого життєвого шляху, роль віри й церкви в їхньому житті, їхні розчарування й захоплення, перемоги й поразки. Саме їх намагаються використати комуністи для тиску на Андрея Шептицького, тому вони змушені розпочати боротьбу, хоча й кожен своїми власними методами.

У романі Владислава Івченка можна знайти жанрові ознаки історичної хроніки, воєнного детективу, любовної мелодрами та голлівудського блокбастера. Роман має динамічний і кінематографічний сюжет, мінімум описів, його кінцівка залишає простір для роздумів. Літературні критики навіть порівнюють цей твір із романом Джорджа Мартіна "Гра престолів". Після його прочитання вам захочеться більше дізнатися про цей період нашої історії та постать Андрея Шептицького.

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