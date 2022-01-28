Що почитати? Ореста Осійчук "Абрикосова книгарня"

Якщо вам потрібна щемлива й тепла історія для "затишного" читання зимовими вечорами, то докторка педагогічних наук, професорка кафедри української мови і літератури НУЧК імені Т.Г. Шевченка Ольга Лілік рекомендує роман сучасної української письменниці Орести Осійчук "Абрикосова книгарня", який занурює читачів у життя провінційного галицького містечка початку ХХ століття.

"Історія починається з того, що Марія Фариняк віддає дев’ятирічного сина Михайла на виховання родичам покійного чоловіка – вуйкові Стефану, власникові книгарні, та цьоці Касі, яка не дуже задоволена появою хлопчика в родині", — розповіла Лілік.

ФОТО: фейсбук сторінка Оля Лілік Ольга Лілік

Паралельно розповідається про Михайла Фариняка, що живе на початку ХХІ століття. Поєднуючи дві сюжетні лінії, описуючи дві такі різні епохи, авторка інтригує читачів і пропонує їм розгадати секрети людських доль. Вона творить низку колоритних і безпосередніх образів, які не залишать читача байдужим – трохи наївного Міська, веселого розбишаки Ромці, мовчазного Феця, цьоці-гори і вуйка-велета, рудої Іренки, деспотичного медичного фараона".

Ця книжка, розповідає докторка, змушує читача уявно повернутися у світ дитинства з вірними друзями, захопливими пригодами, карикатурними постатями дорослих, смачними пирогами й тістечками, першим коханням, домашніми улюбленцями, втратами близьких і вірою в те, що все буде добре.

"Абрикосова книгарня" Орести Осійчук має захопливий сюжет, колоритні образи, написана вишуканою мовою, пронизана тонким гумором. Вона точно не залишить вас байдужими", — радить почитати Ольга.

Читати також:

Що почитати? Софія Андрухович "Фелікс Австрія"

Що почитати? Юрій Винничук «Танґо смерті»

Що почитати? Ілларіон Павлюк "Білий попіл"

Що почитати? Ілларіон Павлюк "Танець недоумка"

Що почитати? Володимир Даниленко "Маски Діани Стогодюк"

Що почитати? Світлана Талан "Розколоте небо"

Що почитати? Валерій Ананьєв "Сліди на дорозі"

Що почитати? Дорж Бату «Моцарт 2.0.»

Що почитати? "19 різдвяних історій"

Що почитати? "Два пасинки Митрополита"