Центральні банки країн Європейського Союзу та США попередили свої фінустанови про можливі кібератаки з боку Росії на тлі загострення ситуації на українському кордоні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зокрема, двоє людей, ознайомлених із ситуацією, розповіли виданню, що Європейський центральний банк, очолюваний Крістіною Лагард, готує банки ЄС до кібератаки, яку може організувати Росія на тлі зростання напруги у відносинах з Україною.

"У той час, як регулятор був зосереджений на звичайних аферах, які процвітали під час пандемії, українська криза відвернула його увагу від кібератак, ініційованих Росією", — повідомив один зі співрозмовників видання.

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За словами джерела, при цьому банки проводили кібервійськові ігри, щоб перевірити свою здатність протистояти атакам.

За даними медіакомпанії Thomson Reuters, при цьому наприкінці січня Департамент фінансових послуг Нью-Йорка опублікував попередження для фінансових установ, попередивши про кібератаки у відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну і цим змусить США впровадити санкції.

Раніше британський Національний центр кібербезпеки закликав великі організації підвищити рівень кіберзахисту на тлі ситуації навколо України.

Що відомо

На початку лютого заступниця радника президента США з національної безпеки та кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер повідомила, що має намір обговорити з чиновниками ЄС та НАТО способи підтримки мережевого захисту України на випадок російських кібератак.

Наприкінці січня урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала чергові спроби кібератак на організації та установи із використанням легітимної програми Remote Utilities.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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