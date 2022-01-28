Влада Великої Британії попередила бізнес про можливі кібератаки з боку РФ

Британський національний центр кібербезпеки (NCSC) закликав великий бізнес посилити захист своїх мереж через загрозу можливих кібератак із Росії, передає Reuters.

Британське відомство, що входить до складу розвідувального агентства GCHQ, попередило великі організації щодо необхідності підвищити свою стійкість до кібербезпеки на тлі загострення напруженості навколо України.

"Протягом кількох років ми спостерігали модель зловмисної поведінки росіян у кіберпросторі", — сказав Пол Чічестер, операційний директор NCSC.

Видання зазначає, що у 21 столітті Китай і Росія кидають виклик демократіям світу після завершення після холодної війни — протистояння відбуватиметься ​​військовому, технологічному та економічному вимірах.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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