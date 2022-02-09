Окупанти 3 рази порушили режим тиші — штаб ООС

8 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.

"Неподалік Пісків окупанти обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів", — йдеться у повідомленні.

Також поблизу населеного пункту Невельське російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17. А в напрямку Світлодарьска противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

30 січня російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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