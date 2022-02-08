Станом на 8 лютого кримінальні провадження по фактам смерті братів міського голови Кривого Рогу - Андрія та Бориса Павлових, закриті. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

За її словами, кримінальні провадження закриті на підставі статті 284 Кримінального кодексу України, а саме - у зв`язку з відсутністю подій кримінального характеру.

Що відомо

15 серпня 2021 року в селі Вільне під Кривим Рогом знайшли мертвим 48-річного міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. Поруч із тілом лежала зброя.

7 вересня начальник слідчого управління поліції області Олег Сліпчук повідомив, що основна версія смерті Павлова — самогубство з мотивами, які можуть бути пов’язані з особистим життям та перебуванням на посаді мера. Правоохоронці відкинули версію "вбивство".

18 жовтня в Кривому Розі у власній квартирі знайшли тіло Андрія Павлова – брата Костянтина Павлова. За даними поліції, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого не було. Пізніше правоохоронці повідомили, що його смерть сталася "внаслідок отруєння алкоголем".

10 листопада в Кривому Розі знайшли повішеним двоюрідного брата загиблого міського голови Костянтина Павлова Бориса Павлова. Основна версія смерті — самогубство. За словами сусідів, чоловік важко хворів.

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