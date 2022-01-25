Вибори міського голови Кривого Рогу не відбудуться у березні 2022 року – ОПОРА

Вибори міського голови Кривого Рогу не відбудуться у березні 2022 року. 25 січня був останній день, коли Верховна рада мала призначити позачергові вибори, проте на пленарному засіданні це питання не розглядали, підтвердила Суспільному спостерігачка громадянської мережі «ОПОРА» Наталя Сільтєєва.

За її словами, вибори зможуть провести у жовтні.

Як сказала Наталя Сільтєєва, виконувач обов’язків міського голови Юрій Вілкул вчасно порушив перед парламентом питання про проведення позачергових виборів міського голови та подав відповідне клопотання.

"Чому досі Верховна рада не розглянула це питання, наразі ми сказати не можемо. Можливо, в них є якісь серйозні причини для цього, але насправді все, що могло зробити місто для того, щоб вибори були максимально швидко призначено, ми зробили. А далі вже питання, будемо чекати, що зробить і скаже Верховна рада", – зазначила представниця мережі "ОПОРА".

Що відомо

15 серпня 2021 року в селі Вільне під Кривим Рогом знайшли мертвим 48-річногоміського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. Поруч із тілом лежала зброя. За чотири дні тіло посадовця поховали на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Правоохоронці спершу розглядали дві основні версії загибелі Павлова: убивство та самогубство. Пізніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що, за попередніми даними, це був суїцид. Він також заявив про розслідування ймовірних зловживань у міськраді Кривого Рогу, за які "відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи, у даному випадку – мер".

Смерть Павлова призвела до фактичної зміни влади в Кривому Розі. Відповідно до законодавства, в.о. міського голови стає секретар міськради. 25 серпня секретар міськради Олександр Котляр подав у відставку, на його місце обрали Юрія Вілкула.

Юрій Вілкул, який став секретарем міськради і в. о. міського голови, вже очолював Кривий Ріг впродовж 2010-2020 років. На виборах міського голови Кривого Рогу 2020 року в другому турі він зняв свою кандидатуру, заявивши про погіршення стану здоров`я, таким чином давши змогу виграти Костянтину Павлову.

Юрій Вілкул балотувався від партії свого сина Олександра «Блок Вілкула «Українська перспектива». Костянтин Павлов – від партії «Опозиційна платформа – За життя»

У мерії Кривого Рогу припускали, що нові вибори міського голови відбудуться в березні 2022 року.

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