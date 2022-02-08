У районних адміністраціях Миколаєва немає фахівців, які знали б, як правильно обрізати дерева. Про це восьмого лютого на засіданні з питань обрізки рослин сказав заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець.

На засіданні з представниками громадськості, екоінспекції та головами районних адміністрацій обговорили обрізку дерев, яке підрядні організації в Миколаєві, за словами представниці екоорганізації "Місто сонця" Наталі Ришкової, виконують неправильно, залишаючи один стовбур або кілька гілок.

Наприклад, в Інгульському районі на вулиці Космонавтів, 132 акації обрізали, залишивши один стовбур. Голова району Ганна Ременнікова сказала, що ці роботи вже прийняті й за них сплатили підряднику гроші. Така ж ситуація і в Заводському районі: напроти адміністрації кронували тополі. У Центральному районі, у парку за адресою Бузький бульвар, 16, також обрізали тополі, залишивши стовбури.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Тополі після кронування

У 2022 році функцію обрізки дерев передадуть КП "Миколаївські парки". Там вже шукають профільного спеціаліста.

"На сьогодні ми інтенсивно шукаємо в штат собі дендролога — людину, яка зможе контролювати та казати, як це правильно робити. У нас вакансія відкрита", — сказав директор КП "Миколаївські парки" Дмитро Чучмай.

На засіданні вирішили створити робочу групу та розглянути порядок обрізки дерев у Миколаєві.

"Дійсно, є факти, де залишили "олівці" в місті — це ганьба, я вважаю, для влади. Треба було більш детально контролювати ці події. Будемо виправлятися. Тому ми створюємо утримувача усіх зелених насаджень у місті, щоб був порядок, щоб не було таких фактів, що зайшов підрядник та "обкрамсав" дерево, а потім ми йому будемо виставляти штрафні санкції. Це неправильно, я вважаю", — сказав Юрій Степанець.

Що відомо

Представники громадської екоорганізаціі "Місто Сонця" у січні 2022 року зверталися до Департаменту житлово-комунального господарства в Миколаївській області щодо неправильної обрізки дерев у місті. Там відповіли, що обрізкою дерев займаються підрядні підприємства. За словами біологині Віри Миколайчук, терміну "кронування" не існує і така обрізка дерев загрожує їхньому життю.

26 січня члени виконавчого комітету міськради ухвалили рішення про передачу на утримання та благоустрій усіх зелених зон міста комунальному підприємству "Миколаївські парки". За словами директора КП "Миколаївські парки" Дмитра Чучмая, станом на лютий триває процес становлення підприємства. Повноцінно працюватиме комунальне підприємство з квітня 2022 року.

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