Зелені зони Миколаєва передали на утримання комунальному підприємству

На виконкомі Миколаївської міської ради 26 січня ухвали рішення про передачу на утримання та благоустрій усіх зелених зон міста Комунальному підприємству (КП) "Миколаївські парки".

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець.

За словами посадовця, у Миколаєві вибрали концепцію щодо створення великих комунальних підприємств, аби визначити єдиного відповідального за утримання об'єктів благоустрою міста.

Як розповів директор КП "Миколаївські парки" Дмитро Чучмай, наразі триває процес становлення підприємства, втім "Миколаївські парки" мають необхідне обладнання для того, аби утримувати парк "Ліски", парк "Перемоги" та сквер "Макарова".

"У міру того, як ми будемо розширювати зони обслуговування, будемо закуповувати малу та велику техніку: самоскиди, навантажувачі, автовежі для обрізання дерев тощо", — сказав Дмитро Чучмай. За словами Дмитра Чучмая, міським головою поставлена задача — протягом року відібрати на себе ті роботи, які поки виконують підрядні організації.

"На період до початку повноцінної роботи підприємства, я вважаю, що це буде початок квітня, зелені зони не будуть кинутими. Наразі відбулися торги та визначені підрядні організації, які доглядатимуть за цими зонами, а надалі ми будемо забирати це на себе", — розповів Дмитро Чучмай.

Рішенням виконкому від 26 січня, як сказав Дмитро Чучмай, КП "Миколаївські парки" обслуговуватиме тільки ті зелені зони, які розташовані у парках, скверах та на першій лінії проїжджої частини.

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