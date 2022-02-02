Обрізка дерев у Миколаєві: хто здійснює роботи та наскільки вони законні

Держекоінспекція Південно-Західного округу направила лист до Миколаївського міського голови та адміністрації Заводського району з пропозицією врегулювати питання обрізки дерев у місті. Таке рішення прийняли фахівці установи після обстеження результатів спилу дерев за адресою Бузький бульвар, 16, що в районі Восьмого причалу.

Про це кореспондентам Суспільного повідомила голова громадської організації "Місто сонця" Наталія Ришкова.

"За результатами обстеження дерев за вищевказаною адресою було виявлено, що через обрізку 13 тополь були спиляні гілки та залишені лише стовбури дерев. У зв’язку з цим Інспекція направила лист до адміністрації Заводського району та Миколаївського міського голови з пропозицією врегулювання питання проведення обрізки дерев у м. Миколаєві з розробкою чітких, єдиних до усіх правил обрізання дерев", — йдеться у відповіді Держекоінспекції від 25 січня 2022 року на запит Наталії Ришкової щодо перевірки законності обрізки дерев у місті.

Фото: Natalia Ryshkova/Facebook Відповідь Держекоінспекції Наталії Ришковій

За словами Наталії Ришкової, відповідно до постанови Кабміну №559 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів", дерево з видаленням крони більше однієї третини вважається пошкодженим, а з видаленням крони більш ніж половини вважається пошкодженим до ступеня припинення росту, тобто до загибелі. Перші випадки неправильної обрізки дерев, зі слів Наталії Ришкової, в Миколаєві вона зафіксувала у квітня 2021 року.

"Це сталося біля "Миколаївелектротрансу" (вулиця Андреєва, 17 — ред.). Після цього в місті почали дедалі частіше траплятися випадки незаконної обрізки дерев. Останній зафіксований випадок стався 12 січня на зупинці громадського транспорту "Плавбасейн". Там був спил дерев та обрізка. Виконували роботу представники "Укрбіоросту", документів на обрізку саме цих дерев у них не було", — розповіла Наталія Ришкова.

Фото: Natalia Ryshkova/Facebook Обрізані дерева на зупинці громадського транспорту "Плавбасейн"

За словами начальника відділу координації і суспільних зв’язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Ігоря Філіппова, для проведення обрізки будь-якого дерева має бути обов’язковий документ — акт обстеження, який робить департамент ЖКГ спільно з представниками Держекоінспекції.

За інформацією директора товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбіорост" Сергія Грицієнка, його фірма здійснює обрізку дерев у Миколаєві з 2020 року. Кореспондентам Суспільного Сергій Грицієнко розповів, що без актів обстеження представники його підприємства робіт не здійснювали. На зупинці "Плавбасейн", з його слів, працювали за усним розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича на апаратній нараді 20 вересня 2021 року.

Фото: Сергій Грицієнко Фото розпорядження міського голови

Обрізку дерев біля Восьмого причалу також робили працівники "Укрбіоросту".

"На 8-му причалі ми працювали після штормових вітрів. На вигляд там усі дерева здорові, проте всередині вони були хворі. Ми викорчували понад 150 пеньків, спиляли гнилі верби, а також ті дерева, які похилилися від негоди. Усі молоді дерева та ті, що мали ознаки життя, ми не чіпали. Алею з 17-ти тополь ми також не чіпали", — сказав Сергій Грицієнко.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Обрізані дерева поблизу 8-го причалу

Середній вік дерев у місті, за словами Сергія Грицієнка, складає 50-70 років, а 90 відсотків тополь перебувають в аварійному стані.

"З цими деревами потрібно було починати працювати ще в 1990-х роках. Тому по стовбур, відповідно до правил, зрізаються лише старі дерева. Проте, у кожному правилі є виключення, а в цьому випадку виключенням є саме міське середовище: по стовбур можна зрізати дерева, якщо вони розташовані поблизу домівок, магістральних доріг, пішохідних зон і дерево потребує примусової омолоджувальної обрізки. Це все прописано в наказі №105 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства", — сказав Сергій Грицієнко.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Обрізані дерева на вулиці Бузніка

Як розповіла заступниця начальника управління екології Тетяна Скибицька, відповідно до законодавства, існує три види обрізки дерев: санітарна, формувальна та омолоджувальна. Останній вид обрізки поділяється на три ступені: слабке омолодження, середнє та сильне.

За словами заступниці директора ТОВ "Укрбіорост" Любові Коробочкіної, сильне омолодження застосовується для того, щоб дати можливість народитися новим пагонам.

"Циркуляція поживних соків може відбуватися по корі, через що й з’являється зелене листя, але всередині утримувати цей стовбур та крону в дерева вже немає можливості. Коли ми зрізаємо значну частину дерева, ми даємо можливість сокам циркулювати на незначну висоту, що омолоджує стовбур та дає можливість вирости новим пагонам", — розповіла Любов Коробочкіна.

Що відомо

З 2020 року до департаменту ЖКГ надійшло 1 288 звернень від мешканців Миколаєва щодо аварійних дерев.

26 січня члени виконавчого комітету міськради ухвалили рішення про передачу на утримання та благоустрій усіх зелених зон міста комунальному підприємству "Миколаївські парки". За словами директора КП "Миколаївські парки" Дмитра Чучмая, станом на лютий триває процес становлення підприємства. Повноцінно працюватиме комунальне підприємство з квітня 2022 року.

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