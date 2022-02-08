Історичний спектакль про життя Краматорська у XX столітті готують актори народного театру книги "Еспада". В основу сценарію увійшли газетні публікації місцевого краєзнавця Володимира Коцаренка про долю містянина Сергія Літвінова. Це третя постановка, що створюють у театрі за матеріалами місцевих краєзнавців.

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"Головний персонаж Сергій Іванович Литвинов – співробітник спецслужб у минулому, офіцер Чорноморського військового флоту. Ми спочатку говоримо про його батьків, потім про нього самого", — розказала Пєвнєва.

У спектаклі задіяні 12 акторів. Частина з них грають головного персонажа на різних етапах життя. У інших — роль оповідачів, як-то у 12-річної Софії Іванової.

фото: Суспільне Донбас Для постановки використовують унікальні фото головного героя, а в декораціях – раритетні речі відповідної епохи з музейних та приватних колекцій.

"Я розповідаю, коли розпочалася війна, і куди вони тікали, що з ними сталося. Мені дуже подобається брати участь у таких пізнавальних виставах, бо я багато чого з них дізналася про історію нашого краю та завдяки кому наше місто стало відомим", — розказала юна акторка.

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Спектакль у народному театрі книги "Еспада" готують понад рік. На репетиції збираються майже щодня у Центральній публічній бібліотеці. Тут театр базується п’ятий рік. У процесі підбирають живу музику для епізодів.

Сценарій постановки підготовлений за матеріалами з чотирьох газетних публікацій місцевого краєзнавця Володимира Коцаренка. Для постановки використовують унікальні фото головного героя, а в декораціях — раритетні речі відповідної епохи з музейних та приватних колекцій.

"Цей сценарій — це публікації в газеті "Пошук" за 2010 рік. Автор — Володимир Коцаренко. Ми дбайливо ставимось до першоджерела. Ми не спотворюємо текст, беремо один до одного", — розказала Пєвнєва.

Також у підготовці сценарію участь брали й працівники краєзнавчого відділу бібліотеки. Вони допомагали учасникам театру у пошуку матеріалів.

Прем’єра спектаклю запланована на кінець березня до дня театру. Це третя вистава про історію Краматорська, яку створюють у співпраці з краєзнавцями. Сам народний театр книги "Еспада" наразі єдиний на Донеччині, де працюють у такому форматі.

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