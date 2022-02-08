У Кропивницькому за два тижні для дітей дитбудинку в селі Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області зібрали пів сотні кілограмів речей. Це одяг, взуття та іграшки, розповіла співініціаторка акції Анастасія Бурага.

Каже, ідея акції – порадувати дітей і залучати людей до благодійності. "Ми хочемо навчити дорослих та наших дітей ділитись добром та теплом. Розумію, не в кожної людини є гроші, але у кожного вдома можна знайти непотрібні, але корисні для інших речі", – сказала Анастасія Бурага.

До акції долучились 20 людей. Одна з них – кропивничанка Інна Денисова. Про акцію дізналась з соцмереж. Каже, одяг для дітей принесла новий. "Мені здається, що новим речам діти зрадіють більше. Я цікавилася, куди поїдуть ці речі, аби обрати потрібного розміру, а не просто так", – сказала Інна.

У дитячому будинку мешкають 50 дітей від трьох років. Подарунки повезуть цієї суботи. До цього часу речі можна приносити в Гончаренко Центр.

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