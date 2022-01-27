Мама, донька та сини. У Світловодську родина в'яже іграшки та шапки

Родина Мaлібopських живе у Світловодську Кіровоградської області. Мама Вікторія в'яже іграшки з 2018 року, цьому навчила двох п'ятнадцятирічних синів-близнюків Даниїла й Давіда, а нині вчить восьмирічну доньку Ларісу. Маліборські мають покупців своїх іграшок не лише в Україні, а й за кордоном. Суспільному розповіли, як починали та про стереотип, що в'язання – "жіноча справа".

"Якщо сподобалось свекрусі, має сподобатись й іншим"

Вікторія Мaлібopська згадує, після народження третьої дитини сиділа вдома. В інтернеті побачила макет іграшки, яку захотіла відтворити. "Із пластикової ляльки зробила шкатулку. Це і сукню бальну пошити, і зачіску сформувати. Моя свекруха побачила виріб та сказала, що зраділа б такому подарунку. Звісно, я їй подарувала. Вона людина педантична, скрупульозна. Тож я подумала: якщо сподобалось їй, то має й іншим".

Фото: Вікторії Маліборської В'язаний хамелеон Маліборських

Потому вдома почала шити іграшки з тканини та їздити на ярмарки. Загадує, як засмутилася на першому ярмарку. "Я змогла продати тоді лише дві іграшки. Покрила витрати тільки за дорогу та місце. Після цього я просто дивилася, що продають інші. Якось побачила в'язані іграшки і просто закохалася в них. Прийшла додому та стала вчитися їх робити".

Фото Вікторії Маліборської Вікторія Маліборська зі своїми роботами

Перші роботи Вікторії – два півметрові зайці в українському вбранні. Каже, за чотири роки зв'язала тисячі іграшок, але саме зайці найулюбленіші.

Фото: Вікторії Маліборської Ларіса Маліборська поруч з першими іграшками, які зв'язала Вікторія Маліборська

Першим в'язанням зацікавився Даниїл

Коли Даниїлу було 12 років, він сів біля мами та попросив навчити і його, згадує Вікторія. У нього вийшло з першого разу. Перша іграшка – миша.

Фото: Вікторії Маліборської Даниїл Маліборський разом з бабусею показує свою першу в'язану іграшку

Нині на цьому хобі хлопець заробляє собі кишенькові гроші. Каже, коли в'яже – розслабляється та відпочиває. "Я приходжу зі школи, їм, а тоді в'яжу, якщо хочеться. Вже після цього сідаю робити уроки", – розповів Даниїл.

Фото: Вікторії Маліборської В'язані іграшки Даниїла, персонажі з серіалу "Гра в кальмара"

Каже, у школі про його захоплення знають: "Однокласники не підтримують, але й не проти. Кажуть, що це жіноча справа. Але мені байдуже".

Фото: Вікторії Маліборської Даниїл, та його в'язані іграшки

Що в'язання це "жіноча справа" думав і Давід, розповіла Вікторія. "А потім він побачив, що у Дані завжди є гроші, і він може собі щось купити. Все, що він заробляє – це його. І тоді Давід попросив мене навчити в'язати шапки"

Фото: Вікторії Маліборської Давід та його в'язані шапки

Ларіса нині допомагає родині, але сама поки не в'яже. "Вона побачила, що ми всі робимо. І її це зацікавило. Зараз вона наповнює іграшки, щоб вони були об'ємними. А ще вишиває на них", – розповіла мама дівчинки.

Найпопулярніші в Україні – зайці

Іграшки, які в'яже родина – різноманітні. Це тварини, рослини, машини, міфічні істоти, персонажі фільмів, казок чи ігор. Найпопулярніше замовлення в Україні – зайці.

Фото: Вікторії Маліборської В'язані зайці родини Маліборських

У Сполучених Штатах Америки та Канаді люди замовляють індивідульні іграшки. "Це може бути іграшка з фотографії, з дитячого малюнку чи улюблений персонаж аніме. І це чудово, бо зайців багато, а така іграшка буде унікальною", – сказала Вікторія.

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