У Кропивницькому збирають одяг, іграшки та валентинки для дітей-сиріт

Кропивничанки Наталя Говоріна та Анастасія Бурага збирають одяг, іграшки, засоби гігієни, смаколики та валентинки для дітей, що виховуються в дитячому будинку "Перлинка" в селі Войновка Олександрійського району. Роблять це до Дня Святого Валентина, розповіла Суспільному Наталя Говоріна.

У дитячому будинку Войнівки 50 дівчат та хлопців віком від трьох років. Наталя Говоріна каже, дзвонила директору будинку та питала, що нині необхідно дітям:

дитячі засоби гігієни (шампуні, підгузки, вушні палички, мило, прокладки)

іграшки для малюків і настільні ігри, альбоми для малювання, зошити та ручки, фарби та олівці, пазли, фломастери, книжки;

одяг (без плям та дірок)

смаколики;

Також до подарунків ініціаторки пропонують купити валентинки та написати побажання. "Наприклад на наш збір відгукнулась місцева кав'ярня, і вони спечуть 50 штук печива у формі серця. А в шостій школі, де вчиться моя донька, зроблять валентинки з побажаннями. Кожну з них ми додамо до печива та роздамо дітям", – сказала Наталя.

Речі можна принести в Кропивницький Гончаренко центр за адресою: вулиця Велика Перспективна, 4а, другий поверх. 12 лютого о першій дня Наталя та Анастасія повезуть їх в дитчій будинок. "Наше місто маленьке. Я часто бачу дітей та дорослих, які потребуть допомоги. А у нас це є, і ми можемо допомогти. Кожен може принести і книжечку, і іграшку. Хочеться, щоб люди були добріше. Розуміли, що є люди і в гірших ситуаціях".

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