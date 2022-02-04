У Кропивницькому вихованці спортивної школи провели ходу під Олімпійським прапором. Так підтримали українських спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх в Пекіні, розповів срібний призер Олімпійських ігор-2000 в австралійському Сіднеї велогонщик Олександр Симоненко.

Сьогодні в Пекіні стартували 24 зимові Олімпійські ігри. Триватимуть змагання 19 днів. Україну представляють 45 спортсменів в 12 видах спорту. Спортсмени з Кіровоградської області до складу олімпійської збірної не увійшли.

Акцію на підтримку українських спортсменів організували в обласній спортивній школі Олімпійського резерву "Надія". У ній взяли участь 100 вихованців цієї школи та десять тренерів. Пронести олімпійських стяг доручили чотирьом гімнасткам.

Суспільне Кропивницький

"Олімпійські ігри – це найвища мета наших спортсменів і всіх спортсменів світу, – розповіла заслужена тренерка зі спортивної гімнастики Світлана Куценко. – Дуже засмучені, що Підгрушна не буде виступати, бо захворіла, але це життя. У нашій школі тренувались найбільше спортсменів, які стали учасниками Олімпійських ігор. Перші виступали в Атланті, в 96 році. Це моя учениця Ольга Тесленко та Світлана Зелепукіна".

Що відомо

Зимові Олімпійські ігри — це міжнародні змагання із зимових видів спорту. Відбуваються раз на чотири роки. Вперше це було в 1924 році. Цьогоріч вперше прапороносцями були одразу два спортсмени: чоловік та жінка. Це нововведення Міжнародного олімпійського комітету, яке дебютувало під час відкриття літніх Ігор-2020 у Токіо. Український прапор несли Олександр Абраменко та Олександра Назарова.

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