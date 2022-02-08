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Вакциновані українці 60+ отримають від держави "смартфон і пільговий тариф" — Зеленський
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Вакциновані українці 60+ отримають від держави "смартфон і пільговий тариф" — Зеленський

Олег Павлюк
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Вакциновані українці 60+ отримають від держави "смартфон і пільговий тариф" — Зеленський Волдимир Зеленський на Diia Summit 2022, 8 лютого 2022 року. Фото: скриншот

Вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, якісний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" для користування ним. Про це на заході "Дія.Саміт" заявив президент Володимир Зеленський.

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон", — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є "шляхом до головної мети — доступу до інтернету для всіх громадян України".

Крім того, Зеленський нагадав, що українська влада розширила дію програми "єПідтримка", в межах якої українці віком від 60 років зможуть витратити кошти на купівлю ліків та оплату комунальних послуг.

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