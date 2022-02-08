Вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, якісний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" для користування ним. Про це на заході "Дія.Саміт" заявив президент Володимир Зеленський.

"Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон", — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є "шляхом до головної мети — доступу до інтернету для всіх громадян України".

Крім того, Зеленський нагадав, що українська влада розширила дію програми "єПідтримка", в межах якої українці віком від 60 років зможуть витратити кошти на купівлю ліків та оплату комунальних послуг.

Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася можливість змінити прописку онлайн, повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022.

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