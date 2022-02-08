Зеленський оголосив про запуск "Дія City". Що це означає

Президент Володимир Зеленський в Києві 8 лютого оголосив про запуск проєкту "Дія City". Цей проєкт поєднає електронні послуги для підприємців та фізичних осіб.

"Не бійтесь мріяти! 3 роки тому ми почали говорити про державу в смартфоні і це була мрія. Два роки тому ми почали її будувати. І це був виклик. Сьогодні ми маємо 14 млн користувачів "Дії" — і це реальність!", — наголосив президент.

Він також додав, що завдяки "Дія.City" частка IT у ВВП України зросте 4% до 10%, а доходи газу зі до $16,5 млрд: "Це дозволить Україні стати найбільшим IT-хабом Європи".

За словами Зеленського, резидентами "Дія.City” стануть не тільки українські, але й іноземні IT-компанії.

"Нам дуже потрібно діяти, щоб не тільки талановиті україніці залишалися вдома, а й залучати до України таланти з усього світу. Технологічний бізнес, який формує нову цифрову економіку. Тому ми хочемо, щоб резидентами Дія.City ставали не тільки українські, а й закордонні IT-компанії. І наскільки я знаю, вже сьогодні до "Дія.City" доєднаються і перші, і другі", — наголосив президент.

Зеленський розповів, що в Дії з'явиться новий розділ — опитування: "Це важливий сервіс для розвитку е-демократії в країні. Опитування серед користувачів "Дії" допоможуть владі дізнатися думку людей, а команді — розробляти нові послуги".

Як приклад опитування, Зеленський навів запитання про нові цифрові послуги: "Перше запитання не складне, не доленосне. Скажімо так, це розминка, тест для системи. Отже, сьогодні у Дії з'явилися нові цифрові послуги. Які на вашу думку є найбільш корисною: зміна місця реєстрації, довідка про несудимість, належний користувач чи опитування?".

Також він оголосив друге питання щодо отримання смартфонів громадянами старшими 60 років.

"Переваги цифрової держави мають бути доступні усім, незалежно від віку. Тож незабаром усі громадяни України старші 60 років отримають безкоштовний, водночас сучасний і швидкий смартфон. Ми довго думали, як назвати цю програму: “Бабусяфон”? Непогано. Але трішки дискримінація, дідусі можуть образитися. “єДідусь, єБабуся”. Теж непогана назва для програми, але здається дуже довга назва. Третій варіант — “єСмартфон”. Тут зрозуміло, аби в Україні кожна людина за 60 могла сказати: “У мене є смартфон”. Обирайте варіант, який вам до вподоби".

Зеленський також додав, що ці опитування вже доступні у смартфонах користувачів додатку “Дія”

Що відомо

7 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

Українці зможуть побачити свій трудовий стаж на єдиному порталі державних послуг "Дія". Трудовий стаж відображатиметься в "Дії" в особистому кабінеті.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася низка нових функцій, зокрема можливість змінити прописку онлайн.

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