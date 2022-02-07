Тисячу гривень, яку щеплені проти коронавірусу українці отримують за програмою "єПідтримка", можна буде витрачати на оплату комунальних послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.

Очільник уряду зазначив, що рішення про розширення програми "єПідтримка" ухвалять вже цього тижня.

"Уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.

Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн. Крім того, прем’єр доручив Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

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