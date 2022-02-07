Тисячу гривень, яку щеплені проти коронавірусу українці отримують за програмою "єПідтримка", можна буде витрачати на оплату комунальних послуг. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі президента.
Очільник уряду зазначив, що рішення про розширення програми "єПідтримка" ухвалять вже цього тижня.
"Уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої Президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп. Також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги", — йдеться у повідомленні.
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Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн. Крім того, прем’єр доручив Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.
Що відомо
- 15 листопада 2021-го президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що українці, які отримали два щеплення від коронавірусу, зможуть отримати тисячу гривень.
- Програма отримала назву "єПідтримка" і розпочалася з 19 грудня. Депутати виділили на неї 8 мільярдів гривень. Зеленський підписав відповідний закон 8 грудня.
- Щоб отримати тисячу гривень, яка передбачена для вакцинованих українців, потрібно вже зараз згенерувати сертифікат в застосунку "Дія". За "тисячу для вакцинованих" протягом чотирьох місяців з 19 грудня можна придбати абонемент у спортзал, кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, купити квитки для мандрівок всередині країни на внутрішні авіа- та залізничні перевезення, а також купити книги.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко застеріг українців від шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тисячі гривень щепленим громадянам і не просить їх надіслати контактні дані.
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