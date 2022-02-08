У "Дії" з’являться громадські опитування — постанова уряду

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

Про це йдеться в постанові уряду №90 від 7 лютого.

Згідно з документом, опитування в "Дії" стосуватимуться "ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя". Такі опитування зможуть ініціювати Міністерство цифрової трансформації або інший орган виконавчої влади, який подав до відомства запит.

Узяти участь в опитуванні в "Дії" зможуть громадяни України віком від 14 років. При цьому вони можуть відображатися лише для певних категорій населення. Користувачам додатку пропонуватимуть до 10 варіантів відповіді, обрати їх можна лише один раз, змінити відповідь не можна.

Опитування може бути достроково припинене, якщо воно втратило актуальність, виникла технічна помилка або так вирішив ініціатор.

Результати опитування будуть оприлюднені на порталі "Дія" чи в додатку "за згодою ініціаторів". Вони зберігатимуться протягом трьох років.

У постанові уряду зазначається, що громадські опитування в "Дії" не є референдумами, виборами чи формою публічного обговорення або електронних консультацій із громадськістю. Їхнє проведення Мінцифра повинна забезпечити протягом трьох місяців з ухвалення постанови.

Про тестування опитувань у "Дії" ще наприкінці грудня 2021 року повідомляли розробники додатку.

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