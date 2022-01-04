У застосунку "Дія" запустили нову функцію — відтепер користувачам приходитимуть сповіщення про нові кредити, а також можна буде перевірити свою кредитну історію.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, це важлива функція для протидії шахрайству.

"Запускаємо в застосунку Дія важливу послугу для захисту українців та протидії шахрайству — push-сповіщення про нові кредити та перевірку кредитної історії. Перевірка кредитної історії — це обов’язковий етап при оформленні кредиту. Тепер якщо хтось перевірятиме вашу історію або візьме кредит, ви отримаєте пуш", — йдеться у повідомленні.

Як відмітив міністр, послуга допоможе запобігати новим випадкам шахрайства. Адже щодня до Кіберполіції надходять сотні звернень від українців про те, що на них незаконно оформлюють кредити.

"Якщо в "Дії" приходить пуш, що на вас взяли новий кредит, а ви його не відкривали, то можна буде одразу в застосунку перейти за посиланням до Бюро кредитних історій та написати скаргу", — зазначив Федоров.

"А якщо побачите сповіщення, що, наприклад, банк перевіряє вашу кредитну історію з метою відкрити кредит, ви можете зв’язатись з установою для з’ясування деталей", — додав він.

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