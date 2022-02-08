У "Дії" відсьогодні можна змінити прописку онлайн

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася низка нових функцій, зокрема можливість змінити прописку онлайн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час заходу Diia Summit 2022.

"Сьогодні йде у минуле зміна місця реєстрації або зміна місця прописки — або пекло, як кажуть ті, хто хоча б раз у житті міняв прописку. Відтепер це можна зробити онлайн у декілька кліків", — заявив Зеленський.

За його словами, додатком "Дія" сьогодні користуються понад 14 мільйонів українців: "Майже стільки ж людей віддали за мене свої голоси на виборах президента України (у 2019 році — ред.)".

Крім того, як заявив український президент, дев'ять із 10 родин користуються послугою єМалятко, запущеною у 2019 році. "10 послуг за 15 хвилин просто в пологовому будинку отримують молоді батьки завдяки єМалятко", — сказав він.

Також, за словами Зеленського, довідка А4, яку раніше треба було носити з ID-карткою, відтепер також непотрібна.

Що відомо

Diia Summit — це презентація Міністерства цифрової трансформації України, на якому відомство представило результати впровадження проєкту "держава у смартфоні" та нові можливості додатку "Дія".

Раніше Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

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