На Рівненщині за минулу добу, 7 лютого, лабораторно підтвердили 1 827 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 8 лютого. Від ускладнень померли 11 хворих.

Протягом доби зробили 2 434 ПЛР і 61 ІФА-дослідження та 1 685 швидких тестів. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від одного місяця до 92 років:

Рівненський район – 1 432 (м. Рівне – 691);

– 1 432 (м. Рівне – 691); Дубенський район – 108 (м. Дубно – 60);

– 108 (м. Дубно – 60); Сарненський район – 121 (м. Сарни – 18);

– 121 (м. Сарни – 18); Вараський район – 166 (м. Вараш – 98).

За добу одужала 1 231 людина. Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 132 478 людей (3 696 285 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 431 смерть від ускладнень хвороби (101 647 – в Україні). За минулу добу померли: 60-річна жителька м. Радивилів, 65-річна жителька с. Нова-Пляшева, 68-річна жителька с. Бережниця, 80-річна жителька смт Клевань, 65-річний житель с. Моквин, 70-, 72-, 76-, 79-, 85-, 89-річні жителі м. Рівне.

Станом на 8 лютого, за офіційними даними, в області є 21 994 людини з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 53,5%, днем раніше вона становила 57,1%.

Добова динаміка COVID-підтверджень за останній тиждень: 29 січня – 1 172; 30 січня – 823; 31 січня – 1 441; 1 лютого – 1 695; 2 лютого – 1 986; 3 лютого – 2 521; 4 лютого – 1 977, 5 – лютого 1 291; 6 лютого – 1 142; 7 лютого – 1 827.

В Україні за добу підтвердили 34 353 нові випадки COVID-19, 255 людей померли.

За даними РНБО, станом на 7 лютого кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 405 067 людей, це 35,45% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 403 703 людини, це 35,33%. Бустерну дозу отримали 10 345 людей.

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Авторка: Тетяна Іолтух.

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