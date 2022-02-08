За добу 7 лютого у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 2 511 людей.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 752 мешканці області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) — 1 215. Бустерною дозою щепилася 541 людина, додатковою — 3.

Всього, з початку вакцинальної кампанії, станом на 8 лютого вакцинувалися 613 776 мешканців області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 576 525 з них, що складає 35% від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

Якщо в "Дії" не підтягується COVID-сертифікат після щеплення бустерною дозою потрібно надіслати новий запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19, пояснює пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

В Україні 7 лютого набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка розширює дію державної програми "єПідтримка" на підлітків віком від 14 років, вакцинованих проти COVID-19. Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19. Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів. Повторне тестування також проводилося не раніше ніж через 10 днів від часу появи симптомів чи першого позитивного тесту. Відтепер повторне тестування на можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату ПЛР-тесту.

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