Якщо в "Дії" не підтягується COVID-сертифікат після щеплення бустерною дозою потрібно надіслати новий запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19, пояснює пресцентр Міністерства охорони здоров'я.

Сертифікат про бустерне щеплення не оновлюється автоматично, для його генерації потрібно в "Дії" зайди у вкладку "Послуги", створити та надіслати новий запит на COVID-сертифікат.

"За кілька секунд у вкладці "Документи" з'явиться новий сертифікат щеплення", — пояснюють у МОЗ.

У випадку, коли сертифікат про третю вакцину не з'являється навіть при перезамовленні, а програма продовжує генерувати тільки два попередніх COVID-сертифіката, є ймовірність, що була допущена помилка під час внесення в базу даних пацієнта.

"Щоб виправити помилку, зверніться до лікаря, який робив щеплення, та перевірте разом із ним чи правильно внесені дані до електронної системи охорони здоров'я, а саме щодо бустера: ревакцинація, 1-ша доза з 1-ої, причина вакцинації: щеплення за станом здоров'я (планово)", — зазначили у міністерстві.

Що відомо

З 1 лютого Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19. Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Документом можна користуватися як всередині України, так і для перетину кордону інших держав.

За добу 1 лютого в Україні виявили 35 014 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 4190 дітей та 970 медиків.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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