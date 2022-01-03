У Запоріжжі поновили роботу центри масової вакцинації

3 січня центри масової вакцинації від COVID-19 відкрилися у Запоріжжі після дводенної перерви святковими вихідними — 1 та 2 січня.

Журналісти Суспільного побували, зокрема, у двох центрах масової вакцинації.

На вулиці Перемоги у торговельному центрі “Амстор”, близько 14-ї години, щепитися прийшли двоє людей. З восьмої години ранку вакцинували 69, каже лікарка мобільної бригади Зоя Воскобойник.

Фото: Суспільне Запоріжжя Зоя Воскобойник

"Достатньою мірою охочих зробити вакцинації зараз. Актуально те, що потрібно зберігати терміни вакцинації, тобто, витримувати. Інтервал між першою і другою вакциною повинен бути таким, як повинен бути. Тому, вакцинація йде повним ходом", - каже вона.

"Друга вакцина. Дізнався з Інтернету, де розташований пункт неподалік і прийшов. Загалом, роблю щеплення для того, аби виїхати за кордон", — каже запоріжець Ростислав.

Фото: Суспільне Запоріжжя Ростислав

У центрі масової вакцинації, розташованому у гіпермаркеті “Епіцентр” на Прибережній магістралі, о пів на третю годину заповнював документ на вакцинацію запоріжець Владислав.

Фото: Суспільне Запоріжжя Владислав

"Дізнався від друга, котрий вже зробив два щеплення. Вакцинуватись вирішив для своєї ж безпеки та безпеки рідних", — розповів він.

"Зараз в наявності у нас є “Pfizer”, “CoronaVac” та “Moderna”. За сьогодні, до другої години, було зроблено 18 доз, після другої години й до третьої — шість доз", — каже Юлія Антасевич, лікарка мобільної бригади Центру вакцинації у торговельному центрі "Епіцентр".

Фото: Суспільне Запоріжжя Юлія Антасевич

За її словами, після новорічних свят центри масової вакцинації працюють у звичному режимі — кожного дня з восьмої до 20-ї години.

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